Сбежавшая звезда "Первого канала" Васильев дал два совета эмигрантам

Телеведущий рассказал, как быстро влиться в новую среду

Александр Васильев, в свое время прославившийся благодаря популярному телепроекту "Модный приговор", поделился своим взглядом на жизнь за границей и дал практические рекомендации тем, кто решился на эмиграцию. Сам шоумен давно сбежал из России и прекрасно устроился на чужбине.

В разговоре с блогером Ириной Скибенко он затронул крайне важные, на его взгляд, вещи, от которых напрямую зависит первое впечатление о человеке.

В первую очередь, историк моды сделал акцент на внешнем виде. Он подчеркнул, что опрятная и продуманная одежда играет ключевую роль, ведь по ней делают первые выводы, и неухоженный образ может сразу вызвать отторжение у окружающих.

Вторым важным шагом он назвал адаптацию через язык и общение. Беглец напомнил, что без знания языка невозможно полноценно влиться в новую среду, а живое общение помогает быстрее почувствовать себя "своим" и наладить нужные контакты.

К слову, ранее беглый российский юморист был вынужден просить прощение у россиянок после грубой шутки.