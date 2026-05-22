BZ: идея Мерца по Украине может втянуть ЕС в войну с РФ

В Германии разоблачили опасный план Мерца против России
Фридрих Мерц. Фото: Wikimedia Commons/wikimedia.org
Немецкие политики работают на эскалацию ситуации

Инициатива главы немецкого правительства Фридриха Мерца по украинскому государству может втянуть Евросоюз в прямое противостояние с Россией. Об этом пишет местная пресса.

Аналитики обратили внимание, что Мерц предложил предоставить Незалежной статус "ассоциированного члена" ЕС и распространить на нее механизм взаимной обороны, прописанный в евросоглашениях. Отмечается, что подобный шаг фактически означает предоставление Киеву военных гарантий со стороны европейцев.

Журналисты предупредили, что при таком развитии событий в случае дальнейшей эскалации конфликта евространы могут столкнуться уже не только с вопросом поставок оружия всушникам, но и с необходимостью напрямую участвовать в оказании военной помощи.

Западные эксперты опасаются, что такая инициатива способна резко усилить давление на страны Евросоюза и заменить дистанционную поддержку Киева на полноценную ответственность Европы за происходящее в конфликте. Последствия таких шагов могут быть катастрофическими.

Ранее стало известно, что штурмовики разворотили гнездо ВСУ в ДНР.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
