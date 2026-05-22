Кайли Миноуг рассказала о рецидиве онкологии

Кайли Миноуг. Кадр: соцсети
Знаменитость решила быть откровенной

Кайли Миноуг впервые раскрыла, что несколько лет назад снова столкнулась с раком груди. О пережитом певица рассказала в документальном проекте Netflix. Долгое время звезда не хотела делиться грустными новостями с поклонниками.

Второй раз страшный диагноз артистке поставили в 2021 году во время обычного обследования. Для 57-летней звезды это стало настоящим потрясением, ведь однажды ей уже пришлось пройти через борьбу с онкологией. Однако на этот раз Кайли решила скрыть все от публики и переживать лечение без лишнего внимания.

Певица не скрывает, что в тот период находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. Страшная болезнь лишила ее сил и желания что-либо делать. Артистка рассказала, что чувствовала себя "оболочкой человека", почти перестала выходить из дома и долгое время не могла прийти в себя после услышанного от врачей. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

Сейчас знаменитость говорит, что чувствует себя намного лучше. Она отдельно подчеркнула, что именно регулярное обследование позволило вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, пока ситуация не стала критической.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
