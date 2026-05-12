Многие уже не могут сдерживать эмоции

Очередное хамское заявление Владимира Зеленского, в котором он вновь в грубой форме обвинил российского лидера Владимира Путина в якобы "похищении" украинских детей, спровоцировало волну резких комментариев в западном сегменте соцсети X. Пользователи не стали стесняться и начали массово обсуждать слова главы киевского режима.

Многие комментаторы выступили резко против позиции экс-комика и жестко его раскритиковали. Люди подчеркивают, что речь идет не о похищении, а об эвакуации детей из зоны боевых действий и их вывозе к родственникам.

Некоторые напомнили, что РФ неоднократно запрашивала конкретные списки и данные по "украденным" детям, однако украинская сторона долгое время игнорировала этот вопрос.

В обсуждении звучали и крайне жесткие высказывания в адрес самого киевского верховода. Люди уличили его в жестоком отношении к украинцам, которым приходится массово гибнуть ради его выгоды.

"Россия спасает детей. Иди к черту!", "Дети принадлежат родителям, а не государству!", "Вы чувствуете себя виноватым? Сколько детей вы продали в рабство?", "Говорит парень, который буквально похищает своих собственных граждан, чтобы отправить их в мясорубку", – пишут комментаторы.

Резонанс вокруг этой темы усилился после того, как украинская сторона передала список из 339 детей, якобы вывезенных с территории этой страны. Позже представители РФ сообщили, что значительная часть указанных в перечне людей никогда не находилась на территории нашей страны. Также отмечалось, что около 50 фамилий из списка вообще принадлежат взрослым людям.

Ранее на Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине.