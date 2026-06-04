MIA BOYKA с треком "Экспонат" попала в топ-10 мирового чарта

Девушка активно покоряет западную аудиторию

Российская певица MIA BOYKA оказалась в компании крупнейших мировых звезд. Ее новый хит "Экспонат" вошел в десятку самых популярных композиций глобального чарта Genius, где соседствует с треками артистов, известных во всем мире.

Песня заняла десятое место в недельном рейтинге Genius Charts – Global по итогам недели, завершившейся 2 июня 2026 года. В список также вошли композиции Арианы Гранде, Дрейка, Оливии Родриго, Майкла Джексона, Radiohead, Джастина Бибера и Эминема.

Исполнительница эмоционально отреагировала на успех. Находясь на отдыхе в Дубае, она поделилась скриншотом чарта в социальных сетях и с удовольствием отметила, что оказалась в весьма впечатляющей компании вместе с Дрейком и Эминемом.

Трек "Экспонат" вышел 15 мая и практически сразу привлек внимание слушателей. Композиция стремительно набрала популярность в социальных сетях, где под нее начали массово снимать короткие видео на разные темы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Еще до официального релиза MIA BOYKA активно подогревала интерес аудитории небольшими роликами с фрагментами будущей песни. Певица неоднократно подчеркивала, что такой способ продвижения считает одним из самых эффективных для современных музыкальных хитов.

К слову, в прошлом году MIA BOYKA затравили за издевку над азиатами.