После скандала с квадроберами Mia Boyka раскритиковали за издевку над азиатами

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Знаменитая исполнительница Mia Boyka снова оказалась в центре интернет-скандала: на этот раз пользователи Сети требуют бойкотировать артистку за ее неудачную шутку над азиатами.
Прошлый год уже стал непростым для исполнительницы молодежных хитов: тогда она попала в неприятную ситуацию, когда посмеялась над девочкой-квадробером. Этот эпизод обошелся ей восьмимесячным перерывом в карьере и срывом всех шоу, и за все это время ей удалось провести всего пять платных выступлений.
Теперь звезде вновь угрожает волна критики. В Сети всплыл старый ролик, на котором она пародирует азиатскую внешность, некрасиво оттягивая кожу рядом с глазом. Пользователи резко осудили девушку за этот ролик и потребовали от нее извинений.
В комментариях люди заявляют, что ее жест глубоко оскорбляет всех азиатов. На звезду-скандалистку снова обрушилась волна критики, которая может серьезно повлиять на ее карьеру.
К слову, недавно знаменитость грубо высказалась о россиянах. Девушка назвала своих поклонников "тупыми людьми".
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