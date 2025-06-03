После скандала с квадроберами Mia Boyka раскритиковали за издевку над азиатами

После скандала с квадроберами Mia Boyka затравили за издевку над азиатами
Mia Boyka. Фото: соцсети
Волна недовольства публики снова обрушилась на артистку

Знаменитая исполнительница Mia Boyka снова оказалась в центре интернет-скандала: на этот раз пользователи Сети требуют бойкотировать артистку за ее неудачную шутку над азиатами.

Прошлый год уже стал непростым для исполнительницы молодежных хитов: тогда она попала в неприятную ситуацию, когда посмеялась над девочкой-квадробером. Этот эпизод обошелся ей восьмимесячным перерывом в карьере и срывом всех шоу, и за все это время ей удалось провести всего пять платных выступлений.

Теперь звезде вновь угрожает волна критики. В Сети всплыл старый ролик, на котором она пародирует азиатскую внешность, некрасиво оттягивая кожу рядом с глазом. Пользователи резко осудили девушку за этот ролик и потребовали от нее извинений.

В комментариях люди заявляют, что ее жест глубоко оскорбляет всех азиатов. На звезду-скандалистку снова обрушилась волна критики, которая может серьезно повлиять на ее карьеру.

К слову, недавно знаменитость грубо высказалась о россиянах. Девушка назвала своих поклонников "тупыми людьми".

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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