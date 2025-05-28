Концерты Лорак потребовали отменить из-за сообщений о связи с ВСУ

Над артисткой снова сгущаются тучи

Выступления Ани Лорак в Ставропольском крае, запланированные на август, оказались под вопросом. Местные активисты выступили с требованием отменить концерты певицы в Ставрополе и Ессентуках. Поводом для недовольства стали слухи о предполагаемой поддержке артисткой украинской армии.

Общественники заявили, что считают недопустимым проведение шоу в регионе до полной проверки деятельности знаменитости. В соцсетях и местных пабликах активно обсуждается, кто и на каком основании дал согласие на проведение концертов украинской звезды.

Причиной беспокойства стала еще давно появившаяся в Сети информация, согласно которой Ани Лорак якобы перечисляла средства на нужды ВСУ. Сама певица такие обвинения опровергала. Также на эту тему высказывался известный российский общественник Виталий Бородин. По его словам, ранее уже проводилась проверка, и никаких подтверждений финансовой поддержки ВСУ со стороны Лорак найдено не было.

Масло в огонь добавил еще один любопытный факт. Недавно появилась информация, что артистка без лишнего шума обновила свой украинский паспорт, и это также вызвало волну обсуждений.