Поминки покойного мужа Гурцкая обернулись скандалом

В годовщину смерти чиновника на кладбище оказалась толпа журналистов

Два года прошло с момента кончины Петра Кучеренко, супруга Дианы Гурцкая. Артистка очень тяжело перенесла эту трагедию, но решила продолжить жить ради их общего сына. Брат звезды Роберт признался, что вся семья регулярно ходит на его могилку, чтобы почтить память, но последние поминки обернулись скандалом.

По словам Гурцкая, фотографы буквально охотились за родственниками Кучеренко по всему кладбищу. После этого в СМИ даже появилась заметка о том, как они якобы устроили пир на могиле с алкогольными напитками. Подобная публикация его невероятно возмутила.

"У нас все было по православному обычаю. Ведь люди на кладбище не пировать приходят, люди на кладбище вспоминают родного человека, скорбят о нем и плачут", – рассказал Роберт.

Он утверждает, что Диане до сих пор непросто из-за смерти супруга, ведь такой муж и отец встречается один на миллион. Сейчас ей приходится все свои силы отдавать сыну, чтобы он вырос хорошим человеком и Петр гордился мальчиком на небесах.

Напомним, Кучеренко умер в самолете, когда возвращался с Кубы в Москву из деловой поездки, у него случился сердечный приступ, спасти на борту его не смогли. Близкие и друзья супругов рассказывали, что между между Дианой и Петром были невероятно теплые отношения и взаимное уважение – чиновник невероятно любил жену, и она отвечала ему тем же.