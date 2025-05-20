Против скандального сына Кадышевой могут возбудить уголовное дело

Против скандального сына Кадышевой могут возбудить уголовное дело
Фото: АГН "Москва"
Недавно мужчину вызывали на допрос в полицию

Григория Костюка, скандального сына Надежды Кадышевой, опросили правоохранители после заявлений его бывшей подруги о долге в 20 млн рублей. Дарья Рывкина утверждает, что мужчина взял у нее денег взаймы и не вернул. Сын артистки, в свою очередь, говорит, что экс-возлюбленная пытается ему отомстить за расставание.

Адвокат Сергей Жорин говорит, что сам факт вызова на допрос еще не говорит о том, что против Костюка возбудили уголовное дело. Однако это не значит, что ему не светит уголовное разбирательство. В действительности полицейские могут сделать это сразу же после беседы с мужчиной.

"Кроме того, Дарья Рывкина имеет возможность обратиться в суд с гражданским иском о взыскании оставшейся суммы долга", – отметил правозащитник.

Если заявитель захочет повысить шансы на успех, то ей нужно будет собрать как можно больше доказательств займа. Сейчас это только возвращенная часть долга и слова отца Григория о том, что они признают, что взяли у нее деньги.

До этого на Костюка жаловались бывшие жены, которые утверждают, что сын Кадышевой не платит алименты, а сама артистка не видится со своими внуками. При этом бывшие сотрудники ансамбля утверждают, что ничего подозрительного за поведением Григория никогда не замечали.

Источник: Страсти

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