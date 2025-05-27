Кушанашвили высказался о скандале вокруг группы UMA2RMAN

Шоумен эмоционально прокомментировал разборки между звездами

Отар Кушанашвили, который продолжает упорную борьбу с онкологией, впервые за долгое время обратился к подписчикам и резко прокомментировал конфликт между бизнесменом Игорем Рыбаковым и музыкантами группы UMA2RMAN. Шоумен поддержал предпринимателя и критически высказался в адрес артистов.

Суть конфликта заключается в том, что после совместного подкаста с Владимиром Кристовским у Рыбакова возникла идея записать новую песню с участием группы. Однако, когда дело дошло до оформления соглашения, представители UMA2RMAN потребовали оплату в размере пяти миллионов рублей, указав при этом штраф в миллион за каждый день просрочки.

Такой подход бизнесмен воспринял как предательство – он отметил, что речь уже не о сотрудничестве, а о "продаже дружбы". Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и бурно обсуждается в светской тусовке.

Отар вставил свои пять копеек и заявил, что такое поведение со стороны певцов не стало для него неожиданностью. Он отметил, что в этой ситуации от подобных людей не приходится ждать порядочности. Кушанашвили подчеркнул, что, по его мнению, за деньги они готовы предать даже самых близких.

"Я не удивлен этой истории. Там брат брата предаст за деньги! Вы от куска *** ждали душевности!" – грубо отрезал шоумен.

К слову, ранее Кушанашвили раскрыл размер своего гонорара на украинском телевидении.