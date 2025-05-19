Вокруг "Евровидения" разгорелся политический скандал

Вокруг "Евровидения" разгорелся политический скандал
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Одна страна оказалась под угрозой отмены

Песенный конкурс "Евровидение" завершился громким политическим скандалом из-за участия представителей Израиля и выход страны в тройку победителей. Испанский премьер Педро Санчес во время публичного выступления заявил, что израильскую артистку следовало не допускать до конкурсного отбора.

По его словам, европейские страны должны быть последовательны в своей политике, когда речь идет о правах человека. Он напомним, что исключение России из "Евровидения" не стало большим сюрпризом – этот шаг был обоснованным. 

"В таком случае, Израилю тоже не следует этого делать. Мы не можем допускать двойных стандартов, даже в сфере культуры", – заявил он.

До этого во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль неизвестные устроили пропалестинский протест, развернув в зале флаг. Люди стали громко кричать, свистеть и высказывать свое недовольство из-за участия артистки в "Евровидении". Некоторые даже предпринимали попытку кинуть в нее различными предметами. 

Тем не менее, организаторы вырезали эти фрагменты из трансляции, а моменты криков в зале заглушили.

Источник: Telegram

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