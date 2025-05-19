Дворцов заявил, что скандал с Авербухом не повредит карьере его жены

Слова спортсмена продолжают активно обсуждать

После выхода откровенного интервью с Ксенией Собчак фигурист Илья Авербух оказался в центре скандала. Поводом для бурной реакции стало его высказывание о знакомстве с будущей супругой Елизаветой Арзамасовой, которой тогда было всего 15 лет.

Артист заявил, что уже тогда она выглядела, как взрослая женщина. Несмотря на последующие объяснения, общественность восприняла его слова неоднозначно, и волна осуждения лишь усилилась.

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, предположив, что спортсмен мог ощущать симпатию к юной актрисе, но не стремился завязывать отношения в тот момент. По его мнению, скандал вряд ли отразится на репутации молодой актрисы. Эксперт по звездной тусовке выразил уверенность, что актрису не подвергнут публичному осуждению или бойкоту. Он не видит оснований считать, что ситуация повредит ее карьере.

Продюсер также охарактеризовал супругов как крепкую, успешную пару, воспитывающую детей и сохраняющую гармонию в семье. В завершение он посоветовал им не выносить на публику личные моменты и спокойно двигаться дальше.