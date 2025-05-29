Успенскую назвали "старой кошелкой" из-за ситуации с Киркоровым

Поведение артистки у некоторых вызывает вопросы

Королева шансона Любовь Успенская оказалась в центре очередного скандала после своих слов о травме Филиппа Киркорова. Ее высказывание вызвало резкую реакцию эксперта по светским кругам Леонида Дзюника, который словесно разнес певицу.

Он заявил, что престарелая артистка давно никому не интересна и пытается напомнить о себе за счет громких заявлений. Продюсер назвал ее "старой кошелкой" и обвинил в зависти к поп-королю отечественной эстрады, который продолжает собирать полные залы и остается уникальной фигурой на сцене.

Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что в нашей стране сейчас никто не делает шоу на уровне исполнителя хита "Зайка моя", и посоветовал певице держать свое мнение при себе.

"Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счету, она уже никому не нужна", – грубо отрезал продюсер.

Напомним, ранее исполнительница язвительно высказалась о травме Киркорова. Она заявила, что это знак свыше и ему, мол, пора завершать свою карьеру.

К слову, недавно Успенская пришла в бешенство из-за вопроса о Пугачевой.