Успенская разозлилась из-за вопроса о Пугачевой

Упоминание о беглянке многих раздражает

На светском вечере в Санкт-Петербурге певица Любовь Успенская резко отреагировала на вопрос журналистки об Алле Пугачевой. Сначала звезда была в хорошем настроении и охотно отвечала на вопросы прессы, но всего одно упоминание об уехавшей из России коллеге привело ее в бешенство.

Королева шансона пришла на мероприятие вместе с дочерью и до определенного момента общалась с журналистами без напряжения. Однако, когда речь зашла о бывшей примадонне отечественной эстрады, певица изменилась в лице, повысила голос и дала понять, что не собирается обсуждать эту тему.

Она подчеркнула, что выступает за мир во всем мире, а тем, кто действительно переживает за Пугачеву, по ее мнению, стоит поехать к ней и пообщаться лично. Также она выразила сомнение в том, что сама беглянка переживает по поводу происходящего в мире и потребовала больше не задавать ей подобных вопросов.

Напомним, Пугачева покинула Россию после начала конфликта страны с соседним государством. Звезда сопроводила свой отъезд громкими высказываниями и критикой в адрес соотечественников.

К слову, ранее Бабкина жестко приложила Пугачеву после обращения к россиянам.