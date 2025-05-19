Критик расшифровал сигнал Пугачевой о возвращении в Россию

Пугачева подала сигнал о возвращении в Россию
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Артистка отказалась рвать все связи со страной

Новые песни Аллы Пугачевой, которая артистка выпустила к годовщине окончания ВОВ, является особым сигналом о ее желании вернуться в Россию, но все граждане смогли его считать. В этом уверен музыкальный критик Гуру Кен.

По словам специалиста, так певица хотела показать россиянам, что находится с ними на одной волне, не оторвалась от ключевых ценностей и продолжает их поддерживать, несмотря на эмиграцию.

"Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может, ведь это против традиционных семейных ценностей России. Ну как это можно не увидеть?" – заявил он.

Критик убежден, что своими песнями Пугачева хотела показать, что не отрекается от России. И все ее посылы полностью соответствуют статусу великой певицы, поскольку она старается быть с публикой полностью честной. По его мнению, певица не является врагом собственной страны, ее стоит рассматривать как часть великой российской культуры и использовать ее посылы на благо, а не в качестве подкрепления вражеской позиции.

Ранее россияне резко осудили Пугачеву за пост в День Победы.

Источник: URA.RU
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