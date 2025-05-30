Блогер Манукян заявил о возможном приезде Пугачевой в Россию

Артистка может выступить на сцене перед россиянами

Певица Алла Пугачева, которая в текущем году выпустила несколько новых песен, может стать участницей фестиваля "Новая волна". Об этом рассказал блогер Вадим Манукян.

Он напомнил, что ранее российский Минюст официально отказался признавать знаменитость иноагентом, поэтому по сути особых препятствий для приезда в страну у нее нет.

"Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на "Новую волну"... Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал. Вспомните, в 2018 году на "Новую волну" пригласили уже "опальную" Верку Сердючку. Это тоже наталкивает на определенные мысли и вызывает беспокойство", – отметил Манукян.

По его словам, если певица решиться вернуться на Родину, то только с одной целью – утереть нос всем недовольным. Блогер полагает, что если Пугачева еще и выступит на сцене, то это окажет катастрофическое влияние на общество. Поэтому он надеется, что организаторы фестиваля все же отзовут приглашение Пугачевой.

Ранее Виктория Цыганова возмутилась тем, что Алле Борисовне не присвоили статус иноагента. Она полагает, что целое министерство прогнулось, поскольку у артистки есть влиятельные покровители.