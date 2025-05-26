Цыганова заявила, что "пятая колонна" помогает уехавшим из России артистам
Популярная российская исполнительница Виктория Цыганова рассказала, кто именно "отмывает" артистов, предавших страну и уехавших за границу. Певица заявила, что в стране действует группа лиц, которую она называет "пятой колонной". По ее словам, именно эти люди прикрывают артистов, уехавших из России и позволявших себе резкие высказывания в адрес страны.
Цыганова считает, что весь российский шоу-бизнес давно используется как средство разрушения национальной культуры и работает в интересах тех, кто настроен враждебно по отношению к России. Она уверена: уехавшим артистам, проявившим антироссийскую позицию, активно помогают "влиятельные покровители".
Певица заявила, что представители шоу-бизнеса, по ее мнению, исполняют "планы врага" и действуют против духовных основ страны. При этом она подчеркивает, что Россия идет своей собственной дорогой, которую звезда называет "путем Святой Руси".
В числе тех, кого она отнесла к предателям, Цыганова упомянула актера Данилу Козловского, телеведущего Ивана Урганта и комика Александра Ревву.
22 мая стало известно, что Ревва получил российский паспорт. Ни сам артист, ни его супруга не стали комментировать ситуацию. Зато с журналистами пообщался отец Реввы, Владимир, который живет в Донецке. Он признался, что с сыном связь давно не поддерживает и не знает причин, по которым тот оформил российское гражданство.
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