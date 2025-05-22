Александру Ревве выдали российский паспорт

Александру Ревве выдали российский паспорт
Александр Ревва. Фото: соцсети
Артист родился в Донецке

Александр Ревва, известный шоумен и комик, получил российское гражданство только в мае 2025 года, хотя долгие годы активно выступал и строил карьеру в стране. Эта новость, появившаяся в СМИ, стала неожиданностью даже для его поклонников. Как выяснилось, до недавнего времени у артиста, родившегося в Донецке в 1974 году, не было российского паспорта.

Хохмач уже давно стал заметной фигурой в отечественном шоу-бизнесе: он участвует в телешоу, ездит с гастролями, работает на телевидении. На этом фоне тот факт, что формально он не являлся гражданином России, вызвал волну обсуждений в интернете. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Наиболее эмоционально отреагировала актриса Яна Поплавская, заявившая в соцсетях, что удивлена, как Ревва мог все это время не иметь гражданства и все же получить его сейчас, когда к нему на фоне неоднозначного поведения и не совсем понятной гражданской позиции, появились вопросы. Актриса выразила недоумение по поводу того, кто принял подобное решение.

Сам артист пока не стал комментировать ситуацию, предпочитая отмалчиваться. Ранее в СМИ ходили слухи, что после начала конфликта России с соседним государством он вместе с семьей якобы уехал за границу, однако позже эти сведения не подтвердились.

К слову, ранее подлый поступок артиста вызвал шок у россиян.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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