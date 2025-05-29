Цыганову возмутил отказ признать Урганта и Пугачеву иноагентами

Цыганову возмутил отказ признать Урганта и Пугачеву иноагентами
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость уверена, что все дело во влиятельных покровителях звезд

Певица Виктория Цыганова отреагировала на новость, что Минюст РФ не нашел основания для признания Ивана Урганта и Аллы Пугачевой иноагентами. Подобное решение ее невероятно возмутило, она полагает, что в этой ситуации не обошлось без влиятельных покровителей артистов.

Артистка считает, что целое министерство прогнулось под двух артистов, поскольку не смогло найти следов иностранного влияния. При этом она напомнила, что Ургант недавно стал предпринимателем во Франции, а Пугачева замужем за иноагентом, который получает гонорары за границей.

По словам артистки, подобное решение является неуважением к россиянам. 

"Ну что тут сказать: какой Минюст, такая и эстрада. Ждем теперь Пугачеву с Ургантом на Первом канале", – написала она.

В комментариях многие люди поддержали позицию знаменитости. Некоторые напомнили, что не так давно в страну вернулся Данила Козловский, который собрал аншлаг на своем спектакле. Они предположили, что в России также достаточно людей, которые были бы рады возвращению Пугачевой и Урганта.

Ранее Цыганова заявила, что "пятая колонна" помогает уехавшим из страны артистам.

Источник: Telegram
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