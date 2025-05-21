Бабкина раскритиковала Пугачеву после обращения к россиянам

"Кукушку сорвало": Бабкина жестко приложила Пугачеву после обращения к россиянам
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Беглая артистка растеряла уважение коллег

После начала конфликта России с соседним государством экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева покинула страну, последовав за своим супругом. После отъезда она не раз критиковала российские власти и простых людей в резкой форме. Свое мнение о поведении певицы выразила Надежда Бабкина.

75-летняя артистка считает, что беглянка ведет себя неадекватно. Звезда эмоционально отреагировала на публичные заявления коллеги о том, что критикующие ее россияне – это "холопы и рабы", и утверждения о том, что возвращаться в Россию могут только люди с отклонениями.

По мнению знаменитости, подобные слова свидетельствуют о внутреннем опустошении беглой певицы, которое выливается в агрессию и эмоциональную нестабильность. Все это явно похоже на признаки нездорового состояния.

"Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало", – отрезала артистка.

Она также подчеркнула, что не интересуется высказываниями "Женщины, которая поет", так как предпочитает следить за судьбой тех, кто, несмотря ни на что, остался в России и продолжает приносить ей пользу.

К слову, ранее Бабкина объяснила, почему не любит отдыхать за границей.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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