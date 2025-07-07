"Ручки трясутся": Пугачева пожаловалась на здоровье

Слухи о проблемах знаменитости ходят давно

Певица Алла Пугачева сделала неожиданное признание о своем состоянии. Артистка в социальных сетях рассказала, что возраст дает о себе знать, из-за чего у нее есть некоторые неприятные проявления. Такое заявление она сделала во время съемки домашнего видео для страницы своего супруга.

На видео Максим Галкин* решил приготовить яичницу вместе с дочерью Елизаветой. Артист рассказал, что обычно не доверяет блюдо никому из членов своей семьи. Итоговый результат он попросил снять супругу крупным планом, однако она призналась, что это вызывает у нее трудности.

"Да я и так, и так (пытаюсь снять). Ручки трясутся иногда, но это жизнь", – заявила Пугачева.

Напомним, в этом году артистке исполнилось 76 лет. В соцсетях публика недавно обратила внимание, что, несмотря на возраст, знаменитость стала выглядеть лучше, чем пару лет назад. Многие полагают, что за границей Пугачева сделала новую пластическую операцию, а также стала сильнее редактировать свои фотографии из-за комплексов.

Ранее юмористка Клара Новикова высказалась в поддержку Аллы Борисовны, заявив, что певица вписана в культурный код россиян.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ