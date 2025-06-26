Пригожин заявил, что Пугачева "плюнула" в россиян и уехала

"Плюнули на нас": Пригожин жестко обратился к Пугачевой
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость указал, что Примадонна неправильно распорядилась своим авторитетом

Российская артистка Алла Пугачева своим отъездом из страны фактически бросила своих фанатов, сбежав ото всех проблем на Родине. В этом уверен продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, до своего поступка знаменитость имела невероятный авторитет, который мог быть полезен даже в политическом плане.

Муж Валерии подчеркнул – он до сих пор с уважением относится к Пугачевой и ее супругу, считая их талантливыми людьми. Артистка в свое время и вовсе стала легендарной личностью в России, которая по сути решала судьбы артистов, хотя, порой, выглядела как диктатор в мире шоу-бизнеса.

При этом, указал Пригожин, она вполне могла стать важной персоной в переговорном процессе между странами, ведь ее уважали как в России, так и на Украине. И когда человек обладает подобным авторитетом, он не должен сбегать от проблем – на нем висит ответственность решать сложности. 

"Вы же наша мать, поведите нас в правильном направлении! Вы взяли, плюнули на нас и уехали", – жестко обратился к ней Иосиф.

Ранее Пригожин нелестно высказался о российском артисте, который публично сжег свой российский паспорт.

Источник: соцсети
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