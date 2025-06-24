Пригожин назвал упырем сжегшего российский паспорт Шарлота

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал молодого исполнителя Эдуарда Шарлота за его нашумевшей поступок – сожжение российского паспорта. Своими мыслями по поводу резонансного инцидента продюсер в весьма эмоциональной форме рассказал в беседе с блогером Амираном Сардаровым.
Акула шоу-бизнеса выразил возмущение тем, что артист, родившийся в России, позволяет себе такого рода выходки. По его словам, подобное поведение недопустимо и оскорбительно.
"Какой-то упырь... Петушара, извините за выражение. Ты какого *** паспорт сжег? Ты родился в этой стране, ублюдок!" – заявил культурный деятель.
Напомним, летом 2023 года исполнитель опубликовал ролик, на котором сжег заветную бордовую книжку. Тогда он сообщил, что отказывается от гражданства и намерен перебраться в Киев. Однако спустя некоторое время певец вернулся в Россию, где 22 ноября был задержан в петербургском аэропорту Пулково.
Позже стало известно, что его этапировали в колонию-поселение. 27 декабря 2024 года хулигана признали виновным в нарушении российского законодательства и приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Поводом стали действия с паспортом и резкие высказывания в адрес патриарха Кирилла.
К слову, ранее дочка Пригожина показала фигуру после пластической операции.
Одно действие американского президента серьезно подорвало авторитет США
Слухи об использовании сербских снарядов ВСУ ходили давно