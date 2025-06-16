Дочка Пригожина Даная рассказала об эффекте очередной пластической операции

Девушка держит поклонников в курсе хирургических манипуляций

Даная Пригожина, наследница известного медиадеятеля Иосифа Пригожина, показала фанатам, как выглядит ее тело после второй пластической операции. Девушке 28 лет, и на этот раз она решила уменьшить грудь и убрать лишние жировые отложения со спины.

В своем блоге звезда рассказала, что все прошло хорошо и без проблем. На фото она появилась в специальных медицинских чулках и с корсетом на животе.

Знаменитость поведала, что уже в день проведения хирургических манипуляций она смогла встать, немного походить, а вечером даже потанцевать с подружками по видеосвязи. На следующий день пациентку выписали, и домой она поехала сама, проведя почти три часа в дороге. Именитая наследница призналась, что не считает себя героем после таких "мучений", но все же гордится собой.

Показать, как выглядит тело после восстановления, она пообещала позже, когда уйдут отеки. Девушка призналась, что мечтала уменьшить грудь больше десяти лет, но решилась на это только после рождения ребенка.

Годом ранее она уже обращалась к экспертам по красоте, тогда ей убрали лишний живот и шрам после кесарева сечения. Решение о хирургии она приняла, чтобы вернуть себе уверенность в собственной женской привлекательности.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.