59-летняя актриса показала идеальную фигуру в откровенном купальнике

59-летняя актриса показала идеальную фигуру в откровенном купальнике
Элизабет Херли. Фото: соцсети
Звезда выглядит восхитительно

59-летняя британская актриса Элизабет Херли недавно опубликовала в социальных сетях эффектный снимок, продемонстрировав свою отличную физическую форму. На фотографии, появившейся на просторах интернет-пространства, артистка позирует в купальнике бирюзового цвета, который подчеркнул ее подтянутую фигуру и кокетливо акцентировал внимание на зоне декольте.

Фото: соцсети

Знаменитость с мировой известностью тщательно продумала образ: она нанесла вечерний макияж и выбрала нежно-розовый оттенок помады, который добавил свежесть ее лицу. Волосы актриса уложила в легкие локоны, которые красиво спускались по ее плечам.

Стоит отметить, что поддерживать такую форму в зрелом возрасте непросто: актриса следит за своим питанием, регулярно занимается спортом и в целом старается вести здоровый образ жизни. Такой подход помогает ей не только оставаться в отличной физической форме, но и чувствовать себя уверенно на горячих фотосессиях.

Кстати, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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