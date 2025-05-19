Вечно молодая Андреева подразнила публику "ложбинкой греха" – откровенное фото

Знаменитость выглядит великолепно

Екатерина Андреева поразила подписчиков смелым образом, подчеркнув пышную грудь эффектным декольте. Знаменитая телеведущая вновь оказалась в центре внимания, опубликовав фото с отдыха на Мальдивах.

В кадре она предстала в элегантном вечернем платье алого цвета, которое не только подчеркивало фигуру, но и открывало завораживающий вырез в зоне декольте. Свой образ Екатерина дополнила распущенными локонами и алой помадой, идеально сочетающейся с нарядом.

Отказавшись от банальных решений, звезда предпочла отправиться на ужин не в лимузине, а на велосипеде. Этим она еще раз подчеркнула свою тягу к оригинальности.

Публикация вызвала волну восторгов в соцсетях: поклонники засыпали телеведущую комплиментами, восхищаясь ее внешностью и чувством стиля. Некоторые, правда, задаются вопросом, как ей удается сочетать плотный график на телевидении с регулярными путешествиями. Но, судя по всему, Екатерина и здесь умеет держать идеальный баланс.

Ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.