Жади из "Клона" показала архивные обнаженные фото

Жади из "Клона" скинула белье и показала полностью обнаженное тело – откровенные фото
Кадр: сериал "Клон", 2001-2022 года
Знаменитость всегда очаровывала публику смелостью

Бразильская актриса и телеведущая Джованна Антонелли, прославившаяся ролью Жади в культовом сериале "Клон", порадовала поклонников редкими архивными снимками. Эти кадры актриса опубликовала на своей странице в соцсети, где за ней следят более 20 миллионов человек.

Антонелли предстала полностью обнаженной, продемонстрировав свою фигуру с разных ракурсов. Образ был продуман до мелочей: длинные волосы уложены мягкими волнами, а глаза украшены сияющими стразами. В подписи к снимкам Джованна рассказала, что вдохновением для этой фотосессии стала знаменитая картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

Фото: соцсети

Для многих россиян героиня Антонелли, загадочная восточная красавица Жади стала значить намного больше, чем просто персонаж телесериала. За ее судьбой следили целыми семьями.

Сейчас Джованне 49 лет, и выглядит она по-прежнему великолепно. Свою форму она поддерживает благодаря регулярным занятиям спортом и внимательному отношению к питанию. Публикация вызвала шквал одобрения, поклонники не скупились на комплименты, восхищаясь смелостью актрисы.

Фото: соцсети

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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