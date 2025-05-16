Жади из "Клона" показала архивные обнаженные фото

Знаменитость всегда очаровывала публику смелостью

Бразильская актриса и телеведущая Джованна Антонелли, прославившаяся ролью Жади в культовом сериале "Клон", порадовала поклонников редкими архивными снимками. Эти кадры актриса опубликовала на своей странице в соцсети, где за ней следят более 20 миллионов человек.

Антонелли предстала полностью обнаженной, продемонстрировав свою фигуру с разных ракурсов. Образ был продуман до мелочей: длинные волосы уложены мягкими волнами, а глаза украшены сияющими стразами. В подписи к снимкам Джованна рассказала, что вдохновением для этой фотосессии стала знаменитая картина Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

Для многих россиян героиня Антонелли, загадочная восточная красавица Жади стала значить намного больше, чем просто персонаж телесериала. За ее судьбой следили целыми семьями.

Сейчас Джованне 49 лет, и выглядит она по-прежнему великолепно. Свою форму она поддерживает благодаря регулярным занятиям спортом и внимательному отношению к питанию. Публикация вызвала шквал одобрения, поклонники не скупились на комплименты, восхищаясь смелостью актрисы.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.