50-летняя Рудковская сверкнула "ложбинкой греха" в откровенном купальнике

Знаменитость сохраняет великолепную форму

Яна Рудковская порадовала подписчиков новыми кадрами с Мальдив. 50-летняя продюсер продемонстрировала отличную форму, выбрав для отдыха слитный купальник с прозрачными вставками и смелым вырезом.

На кадрах знаменитость позирует с распущенными мокрыми волосами, без косметики, в массивных очках и с браслетами на руках. Разменявшая шестой десяток женщина смотрится уверенно и ярко демонстрирует, что в любом возрасте можно выглядеть великолепно. Знаменитость не постеснялась показать "ложбинку греха" в глубоком декольте.

Звезда не скрывает, что тщательно следит за фигурой, она правильно питается и активно занимается спортом. Новые кадры только подтвердили, что годы не мешают ей оставаться в отличной форме.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.