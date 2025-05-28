50-летняя Рудковская сверкнула "ложбинкой греха" в откровенном купальнике

50-летняя Рудковская сверкнула "ложбинкой греха" в откровенном купальнике
Яна Рудковская. Кадр: соцсети
Знаменитость сохраняет великолепную форму

Яна Рудковская порадовала подписчиков новыми кадрами с Мальдив. 50-летняя продюсер продемонстрировала отличную форму, выбрав для отдыха слитный купальник с прозрачными вставками и смелым вырезом.

На кадрах знаменитость позирует с распущенными мокрыми волосами, без косметики, в массивных очках и с браслетами на руках. Разменявшая шестой десяток женщина смотрится уверенно и ярко демонстрирует, что в любом возрасте можно выглядеть великолепно. Знаменитость не постеснялась показать "ложбинку греха" в глубоком декольте.

Фото: соцсети

Звезда не скрывает, что тщательно следит за фигурой, она правильно питается и активно занимается спортом. Новые кадры только подтвердили, что годы не мешают ей оставаться в отличной форме.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Слова Путина о западном бизнесе вызвали переполох во Франции

Простые европейцы в ужасе от происходящего

Белый дом сделал резкий выпад в сторону Путина

Американцы отметили, что терпение главы США на исходе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей