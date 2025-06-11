Любовница Павла Дурова взбудоражила мужчин откровенным фото

Любовница Павла Дурова взбудоражила мужчин откровенным фото
Юлия Вавилова. Фото: соцсети
Девушка не стесняется показывать свою фигуру

Юлия Вавилова, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, поделилась откровенным снимком на просторах интернет-пространства. Девушка показала селфи из спортзала, где позировала перед зеркалом в еле прикрывающем тело спортивном костюмчике. Образ включал топик с экстремально глубоким декольте и мини-шортики, которые подчеркнули аппетитные формы звезды.

Фото: соцсети

Она дополнила свой наряд высокими белыми носочками, что добавило образу кокетства. В руке возлюбленная миллиардера держала стакан с зеленым напитком. Девушка пояснила, что решила в течение двух недель пить сок сельдерея по утрам, чтобы посмотреть, как это повлияет на организм.

Красотка выглядит роскошно и явно уделяет много времени тренировкам и правильному питанию, чтобы соответствовать образу красивой, спортивной и успешной женщины, которая должна быть рядом с таким влиятельным бизнесменом, как Павел Дуров.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография вечно молодой телеведущей Екатерины Андреевой. Знаменитость выглядит великолепно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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