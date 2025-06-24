Поведение россиян на концерте шокировало известного американского артиста

Поведение россиян на концерте шокировало известного американского артиста
Фото: Stefan Brending / wikimedia.org
Публика устроила ему неожиданно теплый прием

Солист американской группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, который признавался в любви к России и русской аудитории, был шокирован поведением россиян на своем концерте в Казахстане. Знаменитость приехал в страну, чтобы выступить с собственными песнями, но из-за неприятного инцидента неожиданно стал зрителем на мероприятии.

В один момент на сцене случилась неполадка с аппаратурой: выключился свет и звук, из-за чего Лето больше не мог исполнять песни перед народом. Однако собравшаяся публика, значительная часть которой была из России, не растерялась – люди стали исполнять артисту российские песни во время заминки. Первой прозвучала "Батарейка" группы Жуки, затем люди стали петь "Знаешь ли ты", "Катюшу" и "Коня". Перфоманс со стороны поклонников приятно поразил иностранного артиста – ему оставалось только слушать и наслаждаться единением зрителей, передает женский журнал "Клео.ру"

На концертах 30 Seconds to Mars по всему российские фанаты регулярно устраивают Лето теплый прием, из-за чего знаменитость многократно признавался им в своей любви. Почти на каждом выступлении он спрашивает, сколько людей из России присутствует на мероприятии и радостно приветствует всех зрителей.

Источник: соцсети

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