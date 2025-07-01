Продюсер Дворцов назвал Кадышеву новой Примадонной

Названа новая Примадонна российской эстрады
Фото: www.unsplash.com
Пугачева давно лишилась этого статуса

Экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева давно потеряла этот статус и практически полностью порвала все связи с родным государством. На этом фоне эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов в разговоре с журналистами выразил мнение, что другую пожилую звезду Надежду Кадышеву можно считать новой Примадонной российской сцены. Он отметил, что популярность исполнительницы среди молодежи стремительно выросла, что привело к резкому увеличению ее заработков.

Как сообщил продюсер, теперь за частное выступление возрастная звезда получает около 20 миллионов рублей, а в отдельных случаях эта сумма доходит до 50 миллионов. Таким образом, артистка стала самой высокооплачиваемой исполнительницей в стране, чем, по его словам, вызывает зависть у коллег по шоу-бизнесу.

Продюсер также напомнил, что когда-то аналогичные гонорары были у Аллы Пугачевой, которую тогда называли Примадонной. Теперь, считает он, это звание можно смело передать Надежде Кадышевой.

"Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну", – отметил он.

К слову, недавно феномену Кадышевой нашлось объяснение.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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