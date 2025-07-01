Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Экс-примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева давно потеряла этот статус и практически полностью порвала все связи с родным государством. На этом фоне эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов в разговоре с журналистами выразил мнение, что другую пожилую звезду Надежду Кадышеву можно считать новой Примадонной российской сцены. Он отметил, что популярность исполнительницы среди молодежи стремительно выросла, что привело к резкому увеличению ее заработков.
Как сообщил продюсер, теперь за частное выступление возрастная звезда получает около 20 миллионов рублей, а в отдельных случаях эта сумма доходит до 50 миллионов. Таким образом, артистка стала самой высокооплачиваемой исполнительницей в стране, чем, по его словам, вызывает зависть у коллег по шоу-бизнесу.
Продюсер также напомнил, что когда-то аналогичные гонорары были у Аллы Пугачевой, которую тогда называли Примадонной. Теперь, считает он, это звание можно смело передать Надежде Кадышевой.
"Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну", – отметил он.
К слову, недавно феномену Кадышевой нашлось объяснение.
Мировую общественность призывают прислушаться к словам главы России