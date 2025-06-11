Пугачева снялась для рекламы украинского салона на Кипре

"Галкин* продал жену задешево": Пугачева стала лицом украинского салона
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Экс-примадонна вновь удивила общественность

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева неожиданно стала рекламным лицом украинского свадебного салона на Кипре. 76-летняя звезда в одиночку посетила открытие нового заведения и с удовольствием фотографировалась вместе с владельцами. 

Журналисты и общественность обратили внимание на то, что ради этой рекламной кампании "Женщина, которая поет" заметно изменила свой внешний вид: предположительно, она могла прибегнуть к очередному хирургическому вмешательству. Кроме того, многие отметили, что над внешностью беглой знаменитости хорошенько поколдовал профессиональный визажист.

На просторах интернет-пространства разгорелась дискуссия: многие комментаторы выразили сомнения в том, что звезда оказалась в трудном финансовом положении, вынуждающем ее участвовать в рекламных съемках.

Некоторые люди считают, что беглянку на эту работенку подтолкнул ее супруг Максим Галкин*.

Пользователи писали, что "Галкин* продал жену задешево", "выгул нового лица состоялся", а также шутили, что "работать ее заставил муж", хотя ей, по их мнению, лучше было бы "тихо сидеть и любоваться закатами".

К слову, ранее Бабкина жестко приложила Пугачеву после хамства в адрес россиян.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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