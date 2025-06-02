Выгнали на задний ряд: Пугачеву и Галкина* заметили на концерте Вайкуле

Выгнали на задний ряд: Пугачеву и Галкина* заметили на концерте Вайкуле
Фото: соцсети
Артистам достались самые неказистые места

Алла Пугачева и Максим Галкин* не смогли пропустить концерт своей близкой подруги Лаймы Вайкуле, которая приехала в Лимасол. Артистов заметили среди гостей в концертном зале – им достались места на самом заднем ряду, прямо за стойкой звукооператора. 

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, Пугачева с удовольствием наблюдала за выступлением артистки, покачиваясь из стороны в сторону на стуле. Многие обратили внимание, что знаменитости достались одни из самых неудобных мест: несмотря на наличие столика, пожилой артистке пришлось сидеть на табуретке, как и ее супругу. При этом у людей в первых рядах были удобные кожаные кресла с поддержкой.

В комментариях люди остались в недоумении, почему Вайкуле не дала своей близкой подруге самые лучшие места. Некоторые предположили, что артистка попросту не хотела лишиться значительной части прибыли, ведь за билеты в первом ряду зрителям, вероятно, пришлось заплатить солидную сумму.

"За первые уплочено просто хорошо, а бесплатные гости на галерке, даже очень "дорогие". Понты и репутация в том мире ничего не значат", – пишут люди.

После отъезда из России Пугачева и Галкин* стали чаще посещать общественные мероприятия и концерты различных артистов. Ранее их заметили на спектакле Данилы Козловского, где они сидели в середине зала.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram
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