Продюсер объяснил, почему Пугачеву посадили на галерке на концерте Вайкуле

Продюсер объяснил, почему Пугачеву посадили на галерке на концерте Вайкуле
Фото: соцсети
Не исключено, что после инцидента артистка устроила разнос

Во время недавнего концерта Лаймы Вайкуле на Кипре в зрительном зале заметили фигуры Аллы Пугачевой с супругом. Многие обратили внимание на то, что знаменитостям не достались престижные места в первом ряду с кожаными креслами – им выделили две табуретки в самых последних рядах. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, с чем это могло быть связано.

По его словам, Пугачева привыкла, чтобы к ней относились с особыми почестями – если она не получает того уважения, которого, как ей кажется, она заслуживает, то может жестко отомстить. В ситуации с кипрским концертом ситуация могла складываться по двум сценариям: либо певица сама хотела, чтобы на нее особо не обращали внимания, либо ее посадили туда организаторы без ее ведома.

"Тогда она этот момент точно запомнит и еще подгадит Вайкуле. Пугачева – злопамятная, неуважения к себе не прощает", – говорит продюсер.

Дворцов вспомнил, как однажды Алла Борисовна устроила разнос всем сотрудникам программы "Сегодня вечером", поскольку ей что-то не понравилось. Он уверен, что артистка слишком привыкла ко всем преимуществам своего статуса и не терпит, когда ее этого лишают.

Ранее россияне предположили, что Вайкуле могла лишить близких друзей почетных мест в зале, поскольку боялась потерять прибыль с концерта.

Источник: NEWS.RU
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