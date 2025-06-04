Продюсер объяснил, почему Пугачеву посадили на галерке на концерте Вайкуле

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Во время недавнего концерта Лаймы Вайкуле на Кипре в зрительном зале заметили фигуры Аллы Пугачевой с супругом. Многие обратили внимание на то, что знаменитостям не достались престижные места в первом ряду с кожаными креслами – им выделили две табуретки в самых последних рядах. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, с чем это могло быть связано.
По его словам, Пугачева привыкла, чтобы к ней относились с особыми почестями – если она не получает того уважения, которого, как ей кажется, она заслуживает, то может жестко отомстить. В ситуации с кипрским концертом ситуация могла складываться по двум сценариям: либо певица сама хотела, чтобы на нее особо не обращали внимания, либо ее посадили туда организаторы без ее ведома.
"Тогда она этот момент точно запомнит и еще подгадит Вайкуле. Пугачева – злопамятная, неуважения к себе не прощает", – говорит продюсер.
Дворцов вспомнил, как однажды Алла Борисовна устроила разнос всем сотрудникам программы "Сегодня вечером", поскольку ей что-то не понравилось. Он уверен, что артистка слишком привыкла ко всем преимуществам своего статуса и не терпит, когда ее этого лишают.
Ранее россияне предположили, что Вайкуле могла лишить близких друзей почетных мест в зале, поскольку боялась потерять прибыль с концерта.
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