Галкина* и Пугачеву подвергли критике за отдых в Риме во время войны в Израиле

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Максим Галкин* и Алла Пугачева снова оказались в центре скандала – на этот раз из-за поездки в Италию. Публикация фото из Рима вызвала бурю возмущения среди подписчиков, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в Израиле, где пара ранее жила после отъезда из России.
Многие напомнили, что одиозный хохмач активно высказывается в поддержку еврейского государства, однако как только обстановка обостряется, он покидает страну. Комментаторы язвят: мол, "каникулы" в другой стране выглядят скорее как бегство. Пользователи задаются вопросом, почему артист, называвший Израиль "своей страной", не остается с народом в трудные времена.
В соцсетях появилось множество ироничных комментариев:
"Очередной побег?", "А что не в любимом Израиле отдыхаете?", "Где же ваша поддержка?"
Отдельно пользователи напомнили, что экс-примадонна до сих пор никак не отреагировала на удары по Ирану, несмотря на просьбы подписчиков высказаться.
Сейчас пара проводит время в Риме – на опубликованных кадрах Пугачева снимает мужа, который позирует на крыше. Видео вызвало негодование: вместо солидарности с людьми, которые переживают ужас в охваченном конфликте регионе, супруги вновь демонстрируют беззаботный отпуск.
К слову, недавно Пугачева начала рекламировать украинские салоны.
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