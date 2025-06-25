Галкина* и Пугачеву подвергли критике за отдых в Риме во время войны в Израиле

Звездную чету снова осудили

Максим Галкин* и Алла Пугачева снова оказались в центре скандала – на этот раз из-за поездки в Италию. Публикация фото из Рима вызвала бурю возмущения среди подписчиков, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в Израиле, где пара ранее жила после отъезда из России.

Многие напомнили, что одиозный хохмач активно высказывается в поддержку еврейского государства, однако как только обстановка обостряется, он покидает страну. Комментаторы язвят: мол, "каникулы" в другой стране выглядят скорее как бегство. Пользователи задаются вопросом, почему артист, называвший Израиль "своей страной", не остается с народом в трудные времена.

В соцсетях появилось множество ироничных комментариев:

"Очередной побег?", "А что не в любимом Израиле отдыхаете?", "Где же ваша поддержка?"

Отдельно пользователи напомнили, что экс-примадонна до сих пор никак не отреагировала на удары по Ирану, несмотря на просьбы подписчиков высказаться.

Сейчас пара проводит время в Риме – на опубликованных кадрах Пугачева снимает мужа, который позирует на крыше. Видео вызвало негодование: вместо солидарности с людьми, которые переживают ужас в охваченном конфликте регионе, супруги вновь демонстрируют беззаботный отпуск.

К слову, недавно Пугачева начала рекламировать украинские салоны.

*признан иноагентом на территории РФ