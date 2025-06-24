Резник рассказал, что перестал общаться с Пугачевой после ее смс

Что заставило Илью Резника порвать с Пугачевой: "Случайно увидел смс"
Илья Резник с женой. Фото: Mikhail Popov/wikimedia.org
Поэт был неприятно удивлен

Поэт Илья Резник признался, что окончательно прекратил общение с Аллой Пугачевой после одного неприятного эпизода, связанного с ее откровенным хамством. Как рассказал артист, ситуация произошла более года назад и стала для него неожиданной.

Он вспомнил, что собирался отправить экс-примадонне смс с поздравлением ко дню рождения – хотел написать короткий стих, в котором отражалось бы, что их пути разошлись. Однако в кафе он случайно встретил артиста Стаса Садальского. Тот предложил вместо смс записать поздравление на видеоролике, не уточняя, что оно будет размещено в интернете.

Позже выяснилось, что ролик стал частью флешмоба – его участники записывали обращения к звезде от имени уехавших из страны. При этом, как подчеркнул Резник, он сам никуда не уезжал.

Поэт отметил, что Садальский пообещал отправить запись лично беглянке, но наутро выложил ее в соцсети. Это вызвало резонанс, и вскоре в адрес супруги мэтра стали поступать звонки и сообщения от ветеранов СВО, которые осудили поздравление. Ему пришлось оправдываться и объяснять, что он не знал о флешмобе и не собирался участвовать ни в чем подобном.

После этого, по словам Резника, "Женщина, которая поет" направила ему смс, в котором назвала его трусом и предателем. Поэт увидел это сообщение случайно, позже, на телефоне жены. В нем беглянка также утверждала, что останется великой певицей, а Резнику посоветовала "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько".

"Она прислала сообщение, что я – трус и предатель… Я случайно увидел это смс-сообщение…" – поделился неприятными воспоминаниями поэт.

Оскорбленный культурный деятель подчеркнул, что не держит зла ни на беглянку, ни на других артистов, и давно простил все обиды. Такие истории он назвал незначительными и не стоящими внимания.

К слову, ранее беглый ведущий "Модного приговора" рассказал о подарке от Пугачевой.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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