Беглый ведущий Васильев рассказал о подарке от Пугачевой

Беглый ведущий "Модного приговора" рассказал о подарке от Пугачевой
Александр Васильев. Кадр: соцсети
Критики российских властей предпочитают держаться поближе друг к другу

Историк моды и бывший ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев рассказал, что получил от Аллы Пугачевой щедрый подарок до начала конфликта нашей страны с соседним государством.

По его словам, тогда еще примадонна отечественной эстрады пригласила его в свой замок в деревне Грязь, угостила завтраком и преподнесла 16 сценических костюмов, в которых она выступала в разные периоды своей карьеры.

Шоумен назвал этот поступок проявлением доброй воли. Он уточнил, что среди подаренных нарядов были платья из 70-х, 80-х и 90-х годов.

Певица тогда отметила, что хотела бы сохранить возможность при необходимости вновь использовать эти костюмы либо передать их своим детям. Васильев заверил, что бережно хранит вещи дивы, и даже успел представить два из нарядов в экспозиции Музея моды в Риге.

Напомним, после начала конфликта "Женщина, которая поет" вместе с семейством покинула Россию и перебралась сначала в Израиль, а затем – на Кипр. Ранее артистка публично ответила на призывы включить ее в список иноагентов, заявив, что ее критики "из холопов стали рабами". Александр Васильев тоже сбежал из страны.

К слову, недавно экс-примадонна начала рекламировать украинские салоны на Кипре. Певица вновь удивила общественность.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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