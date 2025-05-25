Музкритик Кармунин объяснил феномен новой волны популярности Кадышевой

Невероятному феномену Кадышевой нашлось объяснение
Надежда Кадышева. Кадр: соцсети
Пожилая звезда снова на пике славы

Музыкальный критик Олег Кармунин поделился размышлениями о стремительном росте популярности Надежды Кадышевой. По его мнению, происходящее больше похоже на затянувшийся розыгрыш, который, тем не менее, продолжает вызывать интерес.

Он отметил, что с одной стороны, все это выглядит забавно и даже трогательно, особенно, когда дети танцуют под "Широку реку". Но одновременно ощущается некая неловкость, как из-за мема, который уже утратил актуальность. Звездного эксперта очень заинтересовал этот феномен.

При этом критик напомнил, что каждый вправе слушать то, что ему нравится. В современной музыкальной среде нет четких иерархий: все артисты находятся в равных условиях – сегодня сложно говорить о хорошем или плохом вкусе, так как в мире коротких роликов все исполнители становятся равнозначными, заключил он. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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