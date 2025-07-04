"Она - культурный код": Новикова высказалась в поддержку Пугачевой

Юмористка сравнила артистку с Раневской и Жванецким

Клара Новикова высказалась по поводу значения личности уехавшей Аллы Пугачевой для России. По словам юмористки, заменить певицу никто не сможет, впрочем как и сыграть ее.

Знаменитость отметила, что перепеть песни Пугачевой вряд ли кому-то под силу, поскольку для этого нужно чувствовать то же самое, что и артистка. Новикова также подчеркнула, что никто не знает, что именно ощущает Примадонна в существующих условиях.

"Алла, она не то, что в крови, она – культурный код", – считает артистка.

Она отметила, что аналогичный статус также есть у Фаины Раневской – сыграть ее невозможно, и актриса тоже прочно вписана в культурный код каждого россиянина. Похожая ситуация с Михаилом Жванецким, чье творчество невозможно перевести на другой язык, в противном случае назвать это произведением сатирика будет нельзя.

Ранее из-за слов Клары Новиковой в поддержку Израиля разгорелся скандал, после которого артистка пообещала навестить российских детей, пострадавших в боевых действиях. Но сделать она это была готова только в Москве, поскольку отправиться на передовую не может.