Врач назвал возможный диагноз Пугачевой из-за трясущихся рук

Врач поставил Пугачевой страшный диагноз
Фото: соцсети
У артистки заподозрили синдром Паркинсона

Алла Пугачева многократно заявляла, что является старой и больной женщиной. Источники в окружении 76-летней артистки подтверждали, что долгое время она страдает от сердечного недуга, а также подагры, которая плохо сказывается на состоянии суставов. Недавнее признание знаменитости и вовсе спровоцировало слухи, что ее здоровье в последнее время ухудшилось.

Напомним, ранее в одной из публикаций в Сети Пугачева призналась, что не может нормально снимать крупным планом на телефон, поскольку у нее трясутся руки. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, какой диагноз может соответствовать этому симптому.

"Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона", – сказал медик.

При этом он отметил, что и бывают другие причины тремора. Например, такое встречается на фоне стресса или усталости. Специалист не исключил, что в силу возраста Пугачевой уже может быть тяжело держать в руках телефон продолжительное время. Дополнительно врач подчеркнул, что трясущиеся руки не могут указывать на сердечные проблемы у знаменитости.

Известно, что из-за нездоровых сердца и сосудов Пугачева крайне плохо переносит жару. Также у нее есть сахарный диабет, из-за которого, по слухам, она сильно похудела в последние годы.

Источник: Абзац
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