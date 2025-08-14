Пугачева подала документы на отказ от гражданства России

Артистка решила окончательно порвать все связи с родной страной

Источники утверждают, что некоторое время назад Алла Пугачева приняла решение окончательно отказаться от российского гражданства. Сообщается, что ее видели возле российского посольства в Израиле, куда она приехала подать необходимые документы.

Осведомители в представительстве заявляют, что якобы артистка решила сделать это втайне. Она прибыла в консульский отдел через отдельный вход, чтобы ее никто не видел. Процедура отказа от гражданства может занять несколько месяцев, но "при определенном желании", все можно значительно ускорить.

Сообщается, что на такой шаг Алла Пугачева могла пойти из-за риска возбуждения уголовного дела. Известно, что Следственный комитет уже несколько раз проверял ее высказывания на наличие состава преступления, однако оснований для разбирательства так и не находил. Сейчас, вероятно, вероятность преследования стала выше.

