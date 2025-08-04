Раскрыта связь Пугачевой с Дибровой и ее вероятным любовником Товстиком

Звезда оказалась замешана в свежем скандале

История разлада в семье Дмитрия и Полины Дибровых продолжает набирать обороты: теперь в центре внимания оказался неожиданный снимок, где рядом с супругой телеведущего и ее предполагаемым нынешним возлюбленным Романом Товстиком запечатлена сама Алла Пугачева.

Фото, сделанное еще в 2016 году, нашли пользователи в блоге Полины. Как выяснилось, будущие вероятные любовники тогда пришли в гости к теперь уже бывшей примадонне отечественной эстрады. По словам Дибровой, та встреча оставила у нее теплые воспоминания – она описывала Аллу Борисовну как добрую, открытую и гостеприимную.

Известно, что Полина познакомилась с Товстиком десять лет назад – после родов она хотела сбросить вес, а он как раз занимался продажей БАДов. Позже семьи предпринимателя и телеведущего начали тесно общаться, что придало истории с возможной изменой дополнительную интригу.

Пока ни Дмитрий, ни Полина официально не комментировали происходящее. По сообщениям СМИ, телеведущий уехал в Испанию, чтобы пережить личный кризис. Полина же пообещала раскрыть свою версию событий чуть позже.

Также недавно появилась информация о том, что шоумен с иронией смотрит на происходящее.