КП: Дибров с иронией отреагировал на измену жены с другом семьи

Дибров отреагировал на измену жены с другом семьи
Фото: АГН "Москва"
До этого ведущий находился в шоковом состоянии

Измена Полины Дибровой своему знаменитому супругу стала одной из самых обсуждаемых новостей минувшей недели. Модель решила уйти к другу семьи и миллиардеру Роману Товстику, который ради нее бросил свою жену после почти 20 лет брака. Источники рассказали, как на этом фоне чувствует себя Дмитрий Дибров и как он отреагировал на адюльтер своей пятой законной супруги.

По словам знакомых, все 16 лет брака ведущий допускал, что в один момент Полина может ему изменить – все же она молодая и активная девушка. Однако он не ожидал, что интрижка будет способна привести к развалу их семьи. Долгое время он не мог поверить, что модель действительно решила его бросить.

"Если первое время Дима был в подавленном состоянии, то сейчас настроение у него уже хорошее. Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета", – говорят его друзья.

Сейчас все окружение поддерживает Диброва и выступает против Полины, которой журналист дал все: имя, статус, обеспеченность и интересную жизнь, но та поступила с ним некрасиво.

По слухам, пока Дибровы решают вопрос развода, и не без скандалов. Супруга знаменитости пообещала, что даст комментарий по этому поводу несколько позже, передает женский журнал "Клео.ру". Ее любовник, в свою очередь, уже объявил о разводе и намерении забрать детей у жены, пока та находится в неадекватном состоянии из-за измены мужа с подругой.

Источник: Комсомольская правда

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