Жена любовника Дибровой заявила о своей смерти

Женщина тяжело перенесла случившееся

СМИ рассекретили личность предполагаемого любовника Полины Дибровой – им оказался женатый бизнесмен Роман Товстик. Мужчине 50 лет, помимо звания успешного бизнесмена он также является признанным спортсменом и музыкантом. Известно, что мужчина уже официально объявил о своем разводе с супругой Еленой, но только женщина, как говорят знакомые, сошла от новости с ума.

В социальный сетях его почти бывшая жена сделала несколько публикаций, которые вызвали большие вопросы у публики. Елена рассказала, что за 22 года брака они с Романом пережили множество потрясений и тяжелых ситуаций. Например, потеряли двоих детей. Женщина старалась поддерживать мужа в спортивных достижениях и даже покоряла с ним гору в 3 тысячи км будучи беременной. При этом публика отметила, что писала она очень сумбурно, словно находясь в неадекватном состоянии.

Вскоре после этого на ее странице появилось сообщение о смерти Елены Товстик, которое, вероятно, написала она сама.

"Роману придется забрать тело из Италии своей жены! Разрушив семью, так жестоко уходя к ее подруге семьи... Это невозможно пережить", – сказано в публикации.

Как указывают журналисты, они пытались связаться с женщиной после опубликованного сообщения, но она не ответила.

По слухам, Дмитрий Дибров тоже тяжело переживает адюльтер своей молодой супруги. Близкие говорят, что на нервной почве он даже скинул 20 килограммов, хотя семья пытается скрывать скандал и уверяет, что он намеренно шел к этой цели.