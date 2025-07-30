Жена Диброва опровергла слухи о разводе

Вокруг семьи плодятся сплетни

В Сети начали бурно обсуждать возможное расставание 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва и его 36-летней жены Полины. Поводом для разговоров стало то, что пара перестала появляться вместе на публичных мероприятиях, а также практически не упоминает друг друга в социальных сетях.

Кроме того, пользователи обратили внимание, что день рождения девушки прошел без участия супруга, что породило новые домыслы.

Ситуацию подогрели высказывания анонимных источников, якобы приближенных к семье. По их утверждению, отношения между супругами заметно охладели, а значительная разница в возрасте, прежде казавшаяся несущественной, теперь проявляется сильнее.

Также говорилось о том, что Полина занята своей карьерой и личными проектами, в то время как Дмитрий ведет более спокойный образ жизни.

Однако пара дала понять, что в их семье все спокойно. В беседе с Super Полина опровергла слухи о разрыве, объяснив, что супруг просто уехал.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", – сказала звездная супруга.

Стоит отметить, что этой весной супруги отметили 16 лет с момента свадьбы. Об этом напоминает женский журнал "Клео.ру".