Подруга семьи раскрыла подробности развода Мерзликина

Супруги намерены честно поделить совместно нажитое имущество

Спустя 19 лет брака заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин развелся с женой. До этого они считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса: завели четырех детей, вместе работали и не являлись фигурантами громких скандалов. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, супруги приняли решение разойтись.

Ходили слухи, что причиной разрыва могла послужить неверность артиста. Близкая подруга семейства не стала подтверждать эти домыслы, лишь отметив, что последние годы Андрей и Анна пытались сохранить отношения, особенно учитывая, что прошли через венчание. В итоге они поняли, что не видят конечной цели борьбы, из-за чего все лишено смысла.

"Подруга подчеркнула: супруги решили отпустить друг друга не из эгоизма, а из любви – чтобы позволить каждому быть счастливым", – сообщает Woman.ru.

Сейчас Мерзликиным предстоит заняться дележкой имущества, и, по словам знакомых, устраивать битву они не планируют. Актер намерен оставить бывшей жене столько, сколько оставляют благородные мужья, ведь она сыграла в его жизни большую роль.

Известно, что за годы брака супруги нажили состояние, общая стоимость которого оценивается в 140 млн рублей.