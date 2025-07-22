Кравец объяснила причины развода Ефремова после 23 лет брака

Отношения между супругами давно оставляли желать лучшего

Через три месяца после выхода из тюрьмы Михаил Ефремов решил окончательно разорвать свои отношения с женой Софьей Кругликовой. Вместе они были 23 года, венчались, родили троих детей, но спасти эти отношения у супругов не вышло. Светская львица Алена Кравец рассказала, почему актер захотел разорвать союз и какую роль в этом сыграла его пассия Дарья Белоусова.

По словам звезды, Кругликовой в этом браке приходилось непросто. Все знают о скандальном нраве Ефремова, его загулах и вспыльчивом характере, но жена была готова это терпеть.

"23 года с ним – тоже не сахар, знаете ли. Они оба устали, отношения себя изжили", – сказала она.

Кравец полагает, что ничего удивительного в новом увлечении Ефремова тоже нет, ведь чем мужчина старше, тем моложе им нравятся девушки. Как известно, Белоусова младше артиста на 20 лет, поэтому актер, вероятно, запал на ее свежесть и красоту.

С Дарьей артист встречался еще до своего заключения. После ДТП он скрывался в ее квартире, а во время отбывания срока она часто навещала его и писала ему любовные письма. С Кругликовой же Ефремов заключил брак в 2002 году. Как отмечает женский журнал "Клео.ру", даже после обнародования его интрижки с молодой актрисой жена не отказалась от него и продолжала поддерживать даже во время суда.