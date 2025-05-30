Ефремов нашел работу после выхода из тюрьмы

Артист снова вернется на экраны

Недавно вышедший из колонии Михаил Ефремов нашел новую работу – актер получил главную роль в фильме. Об этом сообщают источники Mash.

Название картины пока неизвестно. Съемки планируют начать в конце августа в столице, а закончить в Белоруссии. Пока Ефремов будет заниматься восстановлением своего здоровья после заключения, которое оставляет желать лучшего.

Сообщается, что артист уже подписал контракт и получил предоплату в размере почти 4 млн рублей. Всего за участие в проекте ему выплатят 13 млн рублей.

Михаил Ефремов находится на свободе почти два месяца, за это время он, как и обещал, еще ни разу не сел за руль автомобиля. Свободное время он посвящал просмотру фильмов, чтению новостей и походам по врачам, поскольку на фоне заключения у него начались проблемы с ногами и здоровьем в целом.

После выхода артиста из тюрьмы общественность разделилась на два лагеря: одни продолжили осуждать его за случившуюся трагедию, а другие выразили мнение, что знаменитость уже осознал свою вину и исправился. Поддерживала его в этой ситуации Надежда Бабкина, которая говорила, что готова предложить Ефремову работу в своем театре.