Бабкина сообщила о готовности предложить работу Ефремову

Артистка намерена поддержать бывшего сидельца

Несмотря на то, что после скандального ДТП многие представители шоу-бизнеса отвернулись от Михаила Ефремова, певица Надежда Бабкина заявила, что не намерена затаптывать артиста за случившееся. Напротив, она готова даже оказать ему помощь в сложной ситуации.

Знаменитость отметила, что готова дать актеру работу в своем театре "Русская песня". Как известно, в ее постановках часто принимают участие известные артисты. К примеру, приглашенными гостями были Мария Шукшина, Олеся Железняк, Оскар Кучера и многие другие.

"Никто не застрахован от ошибок. Никто. Я не из тех, которые будут затаптывать человека. Наоборот. Я протяну ему руку помощи", – сказала она.

Что касается освобождения актера по УДО, то она испытывает исключительно радость. По ее мнению, это говорит о том, что Ефремов не сломался и вел себя в заключении достойно, благодаря чему смог выйти раньше срока.

Друзья рассказывают, что сейчас свободное время артист посвящает изучению фильмов, которые вышли за время его заключения, а также новостям. Иногда он читает книги и пытается что-то самостоятельно писать. Пока неизвестно, когда он снова сможет вернуться к творческой деятельности, однако такие предложения ему периодически поступают.