Застуканный с любовницей Ефремов разошелся с женой

Застуканный с любовницей Ефремов разошелся с женой
Фото: АГН "Москва"
Артист готовится официально оформить развод после 23 лет брака

Источники, близкие к окружению Михаила Ефремова, сообщили, что после выхода из тюрьмы артист принял окончательное решение развестись с женой Софьей Кругликовой. Вероятной причиной разрыва отношений стала его интрижка с актрисой Дарьей Белоусовой, о которой стало известно вскоре после трагического ДТП.

По словам знакомых, все свидания с официальной женой во время заключения в колонии у Ефремова заканчивались плохо – они постоянно ругались и не могли найти общий язык. В результате артист и вовсе перестал разговаривать с Кругликовой. 

Незадолго до освобождения другие заключенные застукали его на трехдневном свидании с любовницей – актеры даже оставили им свои автографы. Тем не менее, после этого знакомые утверждали, что жена не отказалась от Ефремова и продолжила заботиться о нем, учитывая его большие проблемы со здоровьем на фоне отбывания срока в тюрьме.

Однако спасти отношения не удалось – артист решил бросить свою жену. Им только осталось официально подать заявление о разводе.

"Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ", – говорят источники.

В браке с Кругликовой Ефремов был 23 года. За это время у них родилось трое детей. 

Источник: SHOT
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